وقال المفتش العام لمحور صعدة العميد الركن صلاح سالم ، أن قتلى مليشيات الحوثي الانقلابية سقطوا خلال محاولة تسلل لزراعة الألغام على الطريق الدولي الرابط بين البقع في صعدة واليتمة في محافظة الجوف .
وأضاف في تصريحات صحفية أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيات الحوثية الانقلابية وأجبرتها على التراجع والفرار نحو جبال أضياق بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها .
وفي محافظة البيضاء لقي خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في عمليتين للمقاومة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء .
وقالت مصادر ميدانية إن اثنين من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية قتلوا عن طريق القناصة، فيما لقي ثلاثة آخرين مصرعهم في كمين للمقاومة بالقرب من موقع ضحوة الذي تتمركز فيه المليشيات الحوثية الانقلابية في مديرية الزاهر .