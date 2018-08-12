وقال ركن توجيه لواء القوات الخاصة العقيد الركن أحمد المصعبي في تصريح نقله المركز ‏الإعلامي للقوات المسلحة اليمني، إن قوات الجيش الوطني، شنت هجومًا مباغتًا تمكنت خلاله ‏من تحرير قرية المشابيح القريبة من سوق الملاحيظ والجبال المحيطة بها وتأمينها .

وأضاف العقيد المصعبي، أن الجيش وبتحريره الموقع تمكن من قطع خط امداد المليشيات ‏الحوثية القادم من جبل دويب الممتد مع سلسلة جبال مران وصولًا إلى قرية المشابيح وجبال ‏الخرشعي القريبة من سوق الملاحيظ .

وأشار إلى مشاركة مقاتلات التحالف العربي في المعارك التي شنتها ضد المليشيا ‏وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المتمردين المدعومين من إيران .