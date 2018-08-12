وقال ركن توجيه لواء القوات الخاصة العقيد الركن أحمد المصعبي في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمني، إن قوات الجيش الوطني، شنت هجومًا مباغتًا تمكنت خلاله من تحرير قرية المشابيح القريبة من سوق الملاحيظ والجبال المحيطة بها وتأمينها .
وأضاف العقيد المصعبي، أن الجيش وبتحريره الموقع تمكن من قطع خط امداد المليشيات الحوثية القادم من جبل دويب الممتد مع سلسلة جبال مران وصولًا إلى قرية المشابيح وجبال الخرشعي القريبة من سوق الملاحيظ .
وأشار إلى مشاركة مقاتلات التحالف العربي في المعارك التي شنتها ضد المليشيا وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المتمردين المدعومين من إيران .