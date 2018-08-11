وتقع منطقة جازان في جنوب السعودية، على الحدود مع اليمن.

وبالتزامن مع ذلك أحرز الجيش الوطني في اليمن، السبت، تقدما ميدانيا في محافظة صعدة، عقب هجوم ‏مباغت له على مواقع لميليشيا الحوثي في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي ‏المحافظة.

وقال ركن توجيه لواء القوات الخاصة أحمد المصعبي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المركز ‏الإعلامي للقوات المسلحة اليمني، إن قوات الجيش الوطني، شنت هجوما مباغتا تمكنت خلاله ‏من تحرير قرية المشابيح القريبة من سوق الملاحيظ والجبال المحيطة بها وتأمينها.

وأضاف المصعبي أن بتحرير الموقع، يتمكن الجيش من قطع خط إمداد الميليشيات ‏الحوثية القادمة من جبل دويب، الممتد مع سلسلة جبال مران، وصولا إلى قرية المشابيح وجبال ‏الخرشعي القريبة من سوق الملاحيظ.

وأشار إلى مشاركة مقاتلات التحالف العربي في المعارك التي شنتها ضد الميليشيا، ‏وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المتمردين المدعومين من إيران.