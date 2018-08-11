وتقع منطقة جازان في جنوب السعودية، على الحدود مع اليمن.
وبالتزامن مع ذلك أحرز الجيش الوطني في اليمن، السبت، تقدما ميدانيا في محافظة صعدة، عقب هجوم مباغت له على مواقع لميليشيا الحوثي في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة.
وقال ركن توجيه لواء القوات الخاصة أحمد المصعبي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمني، إن قوات الجيش الوطني، شنت هجوما مباغتا تمكنت خلاله من تحرير قرية المشابيح القريبة من سوق الملاحيظ والجبال المحيطة بها وتأمينها.
وأضاف المصعبي أن بتحرير الموقع، يتمكن الجيش من قطع خط إمداد الميليشيات الحوثية القادمة من جبل دويب، الممتد مع سلسلة جبال مران، وصولا إلى قرية المشابيح وجبال الخرشعي القريبة من سوق الملاحيظ.
وأشار إلى مشاركة مقاتلات التحالف العربي في المعارك التي شنتها ضد الميليشيا، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المتمردين المدعومين من إيران.