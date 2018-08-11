وذكرت مصادر يمنية أن الغارات دمرت عدد من الآليات العسكرية لميليشيات الحوثي.

وشهدت جبهة الدريهمي اشتباكات متقطعة بين المقاومة اليمنية والحوثيين في الجهة الغربية من مركز المديرية، سقط على إثرها قتلى وجرحى.

هذا ودمرت مقاتلات التحالف العربي أسلحة وآليات تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بعدما شنت عليها ثلاث غارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات في محيط مطار صنعاء الدولي بالإضافة إلى معسكري الفريجة والصمع اللذين تحتلهما الميليشيا بمديرية أرحب التابعة لصنعاء.

وقالت مصادر محلية إن الغارات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي وألحقت أضرارا مادية فادحة في الأماكن المستهدفة.

تأتي هذه الغارات بعد أقل من 12 ساعة من شن طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية بدائرة الأشغال العسكرية ومعسكر الأمن المركزي ومعسكر الصيانة بالعاصمة صنعاء.