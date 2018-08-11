وتمت الفبركة لمقابلة تلفزيونية للمالكي أثناء تعليقه على استهداف التحالف لأهداف مشروعة في صعدة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتسعى الميليشيا الحوثية عبر هذه الفبركة لكسب تعاطف شعبي يمني ودولي في ظل الانكسارات والهزائم المتوالية التي منيت بها، إضافة إلى الجرائم الإنسانية التي تقوم بها بحق المدنيين.

تحقيق بالحادثة

وكان قد صرح مسؤول رفيع المستوى في تحالف دعم الشرعية في اليمن لوكالة الأنباء السعودية أن قيادة التحالف وجهت بإحالة تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية في صعدة بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث.

وقال المسؤول إن قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام وبعض من المواقع التابعة للمنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بشأن إحدى عمليات قوات التحالف المشتركة في محافظة صعدة ليوم الخميس، وما ذكر حول تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية.

وأكد أن قيادة التحالف وجهت بإحالة ذلك بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية والإعلان عن النتائج في أسرع وقت.

كما شدد المسؤول على التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا، وحرصه التام على بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة المدنيين.