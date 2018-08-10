ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن بيان للجيش قوله: "اشتبكت دورية من المنطقة العسكرية الثانية صباح الجمعة، مع عنصر معادي متسلل في نقطة تقع بأقصى الشمال الشرقي من الحدود المالية الموريتانية."

وأضافت أن الاشتباك نجم عنه مقتل اثنين من المهاجمين وجرح آخرين فيما أصيب جنديان تم إخلاؤهما لتلقي العلاج.

وأشارت أنه تم الدفع بتعزيزات من القوى البرية والجوية لتمشيط المنطقة.

وتعد المنطقة التي وقع فيها الهجوم ، منطقة عسكرية مغلقة، حيث تنشط فيها شبكات التهريب، وتشهد عمليات بين الفينة والأخرى مطاردة بين الجيش الموريتاني وهؤلاء المهربين.