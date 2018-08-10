وكشفت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية" أن التهمة التي وجهتها الميليشيات المتمردة للمخطوفين "موالاة المقاومة اليمنية"، مما يكشف تخبطا جديدا في القرارات التي يتخذها الحوثيون.

وعكفت الميليشيات الحوثية على تنفيذ حملات عقاب جماعي على المدنيين الموالين للشرعية، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، في محاولة لاستمالة اليمنيين بعد تلقي المتمردين سلسلة خسائر على عدة جبهات خلال الأشهر الماضية.

ومن جهة أخرى، قتل 5 مدنيين وأصيب 7 آخرون في قصف عشوائي لميليشيات الحوثي، على مناطق سكنية في قرية المنظر جنوبي مدينة الحديدة، خلال اليومين الماضيين.

وقال سكان محليون إن الانقلابيين مستمرون في القصف العشوائي بقذائف الهاون، على قرية المنظر.

وأفادت مصادر عسكرية وطبية بمقتل نحو 79 مسلحا من ميليشيات الحوثي، في غارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، على مناطق متفرقة من الساحل الغربي.

وتتكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في صفوفها، منذ بدأت قوات المقاومة المشتركة حملتها على جبهة الساحل الغربي بدعم قوات التحالف.