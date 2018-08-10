كان وزير الخارجية الكولومبى قد صرح الأربعاء بأن حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس المنتهية ولايتها اتخذت هذا القرار الأسبوع الماضي قبل الرحيل بوقت قصير.

قالت حكومة الرئيس الجديد إيفان دوكي، والذي أدى اليمين الدستورية الثلاثاء، إنها ستدرس قرار سلفه، لكنها أقرت بأنه قانوني.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها فوجئت بعد علمها بقرار كولومبيا في وسائل الإعلام وتنتظر تفسيرا من الإدارة الجديدة.

لدى إسرائيل علاقات جيدة مع كولومبيا.

وزار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية في سبتمبر / أيلول الماضي وكان من المقرر أن يسافر مرة أخرى هذا الأسبوع من أجل تنصيب دوكي لكنه ألغى الزيارة بسبب التوتر في قطاع غزة.