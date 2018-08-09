وقال مصدر في التحالف العربي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن من بين القتلى القياديان الحوثيان علي صلاح زيد فايع ومحمد عبدالله ستين، المسؤولان عن إطلاق الصواريخ الباليستية واستهداف المدنيين، كما أصيب في الغارة القيادي أبو العز المراني.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، الخميس، أن التحالف استهدف العناصر الحوثية الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ الباليستي على جازان، ليلة أمس الأربعاء.

وقال المالكي، في بيان، إن "الاستهداف الذي تمّ اليوم (الخميس) في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان، وقتلت وأصابت المدنيين، وتم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأضاف: "سيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية".