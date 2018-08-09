واستهدفت الغارات موقعا عسكريا في جبل نقم ومعسكر الأمن المركزي، الذي استولت عليه الميليشيات الانقلابية.

جبهة الساحل الغربي

وقتل العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق متفرقة من الساحل الغربي لليمن، من جراء غارات شنتها مقاتلات تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية على مواقع وتجمعات المتمردين، الخميس.

وذكرت مصادر طبية وعسكرية أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 76 من عناصر الميليشيات الانقلابية، التي نقلت جثثهم إلى مستشفيي العسكري والعلفي في مدينة الحديدة.



ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تلقي الميليشيات الموالية لإيران ضربة قوية، إذ فقدت اثنين من أبرز قادتها في غارة للتحالف واشتباكات مع ألوية العمالقة بجبهات الساحل الغربي.



