وأكدت القوات أن السودي قاد تعزيزات عسكرية للمليشيات الانقلابية من حجة إلى الدريهمي، حيث لقي مصرعه.

ويأتي مقتل السودي بعد أيام قليلة على مصرع ما يسمى قائد "كتيبة الاقتحامات" القيادي الحوثي مالك علي أحمد، و7 من معاونيه، في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بمركز مديرية الدريهمي.

مواجهات عنيفة بالدريهمي

وقتل 16 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة في جبهة الدريهمي خلال الساعات الماضية.

ووفقا لمصادر طبية وعسكرية فإن الميليشيات نقلت قتلاها إلى مستشفى العلفي.

وتستمر المواجهات بين المقاومة اليمنية من جهة والانقلابيين من جهة أخرى في الأطراف الجنوبية الغربية للدريهمي، كما تشهد جبهة زبيد اشتباكات متقطعة بين الطرفين.