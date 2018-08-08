ويغطي التقرير المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من بداية عام 2018 إلى 5 أغسطس 2018، حيث قدمت دولة الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية العام الحالي مبلغا قدره 3.75 مليار درهم إماراتي (1.02 مليار دولار أميركي)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ومن ضمن المساعدات الإماراتية 1.71 مليار درهم إماراتي (466.5 مليون دولار أميركي) كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن، و730 مليون درهم إماراتي (198.8 مليون دولار أميركي)، كمساعدات إنسانية مباشرة.

وبلغت المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني منذ أبريل 2015 إلى يوليو 2018، 13.98 مليار درهم إماراتي (3.81 مليار دولار أميركي)، حيث استحوذت المساعدات ما نسبته 34.5 في المائة وبقيمة قدرها 4.82 مليار درهم (1.31 مليار دولار أميركي) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.

واستحوذت المساعدات التنموية على 65.4 في المائة من قيمة المساعدات بمبلغ 9.14 مليار درهم (2.49 مليار دولار أميركي)، وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عديد من المحافظات اليمنية المحررة، وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في الكثير من المجالات.

وشملت المساعدات المقدمة 14 قطاعا رئيسيا من قطاعات المساعدات وتضمنت 45 قطاعا فرعيا، مما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لكافة مظاهر الحياة في اليمن، بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية بتلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.