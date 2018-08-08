وقال رئيس عمليات اللواء التاسع حرس حدود، العقيد هلال مشبب الخالدي إن قوات الجيش الوطني وصلت إلى أطراف مديرية الحشوة بصعدة، مؤكدا انها ستمضي للسيطرة على المديرية، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة.



ونوه إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية



وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى أطراف مديرية الحشوة بصعدة، مؤكدا انها ستمضي للسيطرة على المديرية، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة.