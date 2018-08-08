وقال مؤتمر صحفي إن بلاده ستلتزم بالعقوبات لأنه بلاده ستخسر بخلاف ذلك.

ورأى أن عدم الالتزام بتلك العقوبات لن يقدم شيئا لإيران، مضيفا: "بل على العكس عدم الالتزام سيؤذي شعبنا وبلادنا وهذا أمر غير مقبول.

وأكد أن بلاده لن تستطيع التعامل بالدولار الأميركي إلا عن طريق البنك الفدرالي الأميركي ولن تستطيع الخروج عن المنظومة الاقتصادية العالمية.

وتعهد الرئيس الأميريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بمنع الشركات التي تتعامل مع طهران من القيام بأنشطة في الولايات المتحدة مع بدء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران.

وتستهدف العقوبات التي بدأ سريانها يوم الثلاثاء مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الخاصة بالصناعة وقطاع السيارات.

وارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الثلاثاء بسبب القلق من أن تؤدي العقوبات إلى خفض الإمدادات العالمية على الرغم من أن أقوى الإجراءات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية لن تسرى قبل أربعة أشهر أخرى.



