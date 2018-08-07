ونوه المالكي إلى أن نفّذ التحالف ولا يزال ينفذ "عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من خلال العمليات الجوية - البحرية وعمليات القوات الخاصة المشتركة ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وقال العقيد المالكي: " تابعنا ما تم نشره اليوم بوكاله اسوشيتد برس بعنوان (حرب اليمن تربط الولايات المتحدة ، الحلفاء والقاعدة )، وأن ما تم سرده من روايات واستنتاجات خاطئة، وتعبر عن الرأي الشخصي للكاتبة ولا تستند على أدلة أو حقائق مقنعة".

وتابع: "وكان الأولى بالكاتبة تحري الدقة والمصداقية والمعايير المهنية بالتواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستيضاح جهود التحالف في محاربة الإرهاب وتزويدها بالمعلومات التفصيلية في هذا الجانب مع العلم أن قناة التواصل مع الكاتبة وغيرها من الإعلاميين مفتوحة".



واختتم المالكي تصريحه بالتأكيد على أن التحالف مستمر في جهوده وعملياته لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم، مردفا: أن التحالف سيستمر في التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة بالداخل اليمني لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم داعش الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران".