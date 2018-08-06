وقالت الشركة في بيان إنها ستعفي جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو من أي قيود أو رسوم على الإلغاء، أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها.

وستعمل الخطوط السعودية على إيجاد حلول بديلة للحاجزين على رحلاتها إلى تورنتو، بحسب البيان.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات اتخذتها السعودية احتجاجا على التدخل الكندي في شؤونها.

وكانت المملكة أعلنت رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، بعد إعلان الأخيرة وطلبها "الإفراج الفوري" عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في السعودية.

وأكدت الرياض حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، ورفضها تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين.

واتخذت السعودية إجراءت احتجاجية فورية، شملت استدعاء السفير السعودي في كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندي في السعودية شخصا غير مرغوب فيه، والإعلان عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.