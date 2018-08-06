ومنذ أيام تستعر المواجهات بين قوات المقاومة المشتركة من جهة، وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، على جبهة الدريهمي في الساحل الغربي اليمني.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية وعسكرية يمنية بمقتل 42 مسلحا من ميليشيات الحوثي، في مواجهات مع المقاومة وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في جبهات الساحل الغربي، خلال الساعات 24 الماضية.

وسقط معظم قتلى الميليشيات نتيجة ضربات التحالف الجوية، التي طالت مواقعهم في شرق زبيد وبيت الفقية، ومواقع أخرى في ضواحي التحيتا.

وكانت قوات المقاومة المدعومة من التحالف، أحبطت، الاثنين، محاولة تسلل للمتمردين في مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن اشتباكات عنيفة دارت خلال ساعات الليل شمالي مدينة التحيتا، إثر تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل للحوثيين عبر المزارع من جهة مصنع التمور، وأخرى من شرق المدينة.