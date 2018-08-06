وتلا القاضي سهيل عبد الله، الأحكام في المحكمة الجنائية المركزية، قائلا إن المواطن الفرنسي لحسن عمار غيبودج (55 عاما) والألمانية نادية راينر هيرمان (22 عاما) مدانان بالانتماء للتنظيم داعش.

ويمكن الطعن على الحكم.

وصدر حكم في السابق على هيرمان بالسجن لمدة عام لدخولها العراق بصورة غير مشروعة. وحضر موظفون ومترجمون من سفارتي البلدين جلسة المحكمة.

وسيطر تنظيم داعش الإرهابي على ثلث الأراضي العراقية عام 2014 لكنه تعرض للهزيمة في العراق وسوريا العام الماضي.

ويحاكم العراق المئات ممن يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم الإرهابي. وألقي القبض على كثير من هؤلاء مع سقوط معاقل التنظيم في البلاد ومن بينهم مئات الأجانب.

وصدرت أحكام بالإعدام على نحو 20 امرأة أجنبية بينهن نساء من تركيا وألمانيا وأذربيجان.