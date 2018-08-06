وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر، "لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد..

وأضاف "ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن استهجانها لبيان صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني.

وأعلنت السعودية أنها قررت طرد السفير الكندي لدى الرياض واستدعاء سفيرها في أوتاوا للتشاور بعد ما وصفته بأنه تدخل من جانب كندا في شؤونها الداخلية.