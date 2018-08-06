وأعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع أخرى خاصة، مما أدى لاشتغال السيارة الميكروباص والخاصة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قبل مطلع كوبري أكتوبر بحي الدقي في محافظة الجيزة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 3 من المصابين إلى مستشفى العجوزة، فيما تم نقل باقي المصابين إلى مستشفى السلام بالمهندسين، حيث تم تحويل 4 منهم إلى مستشفى القصر العيني.

وأضاف مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وحروق من بسيطة إلى متوسطة.