وأكدت الرياض حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، ورفضها تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين.



وأوضحت في بيان صادر عن الخارجية السعودية، أن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية.



واتخذت السعودية 4 إجراءت فورية في البيان الصادر، والذي بثته وكالة الأنباء السعودية، وهي:



1- استدعاء السفير السعودي في كندا للتشاور.



2- اعتبار السفير الكندي في السعودية شخصاً غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



3- الإعلان عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا.



4- تحتفظ السعودية بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.