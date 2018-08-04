وأفادت مصادر ميدانية لسكاي نيوز عربية بأن اشتباكات عنيفة تدور عند المدخل الشمالي الغربي لمركز المديرية، مع بدء دخول القوات المشتركة إلى المدينة حيث يتحصن المتمردون.

وذكرت مصادر محلية أن الحوثيين فرضوا طوقا على من تبقى من الأهالي والسكان في مركز الدريهمي، ومنعتهم من المغادرة، في محاولة لاتخاذهم دروعا بشرية.

كما قامت الميليشيات الانقلابية بحملة مداهمات لعدد من منازل المواطنين في أحياء مركز المديرية، واعتلى عناصرها أسطح عدد من المباني المرتفعة بقوة السلاح، بغرض التمترس فيها، واختطفوا خمسة من سكان المنطقة.

وكانت القوات المشتركة، وفي مقدمتها ألوية العمالقة، قد بدأت الثلاثاء عملية عسكرية باتجاه مركز مديرية الدريهمي، وسيطرت على الكثير من المواقع، وأسرت عددا من المتمردين.