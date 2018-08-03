وأفادت مصادر محلية في صنعاء لـ"سكاي نيوز عربية" بأن سعر غالون البنزين عبوة 20 لترا، قد ارتفع من 7000 إلى 8000 ريال (نحو 15 دولارا أميركيا).

وأقرّت شركة النفط اليمنية في صنعاء برفع أسعار الوقود إلى 395 ريال للتر الواحد من البنزين، و370 للتر الديزل.

وحوّل الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى سوق سوداء للوقود، يجنون منها أرباحا طائلة، تصل إلى 3.5 مليون دولار يوميا.

وقد أدى رفع الحوثيين لأسعار الوقود إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني.