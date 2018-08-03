وقال العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن الحوثيين يستهدفون المدنيين في محاولة لاستعطاف الرأي العام الدولي.
والأربعاء، قال المالكي، أن التحالف أجرى خلال الأيام الماضية تقييماً لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية والتي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية.
التحالف ينفي استهداف غاراته للحديدة ويؤكد مسؤولية الحوثيين
وقال العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن الحوثيين يستهدفون المدنيين في محاولة لاستعطاف الرأي العام الدولي.