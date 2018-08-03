أبوظبي - سكاي نيوز عربية نفى المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، أن تكون غارات التحالف قد استهدفت يوم الخميس أحدا في الحديدة، مؤكدا أن مليشيات الحوثي الإيرانية، هي من قامت باستهداف الحديدة.