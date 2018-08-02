وقال غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي إن "الحل السلمي" لإنهاء الحرب في اليمن "أمر ممكن"، داعيا إلى إجراءات لبناء الثقة.

ودعا غريفيث إلى إبقاء البحر الأحمر خارج دائرة الصراع، قائلا إن هناك من يسعى إلى عرقلة الملاحة في ميناء الحديدة، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تمنع دخول السفن إلى الميناء وتنشر ألغاما بحرية.



من جانبها، عبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عن دعمها لدعوة المبعوث الدولي، وأدانت في الوقت ذاته استهداف الحوثيين للملاحة بالبحر الأحمر.

واستهدفت الميليشيات الإيرانية ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، مما ألحق بها أضرارا.