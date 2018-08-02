جاء ذلك الإعلان عقب البيان، الذي أصدرته قيادة التحالف مساء الأربعاء، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع تهديدات المليشيات الحوثية للملاحة الدولية، ووقف مخاطر استمرار ممارساتها بدفع من النظام الإيراني، مما قد يتسبب بحدوث كارثة بيئية كبرى في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي وتخليف أضرارا مستدامة على السواحل والثروة السمكية والأحياء المائية في المنطقة، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي.

وطالبت الخارجية اليمنية في بيان لها، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية، حيث إن "حماية المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ليست حكرا على الحكومة اليمنية والتحالف فقط، فهي منطقة حيوية للتجارة الدولية تتشارك فيها مصالح جميع دول العالم".