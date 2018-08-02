وتتزامن المواجهات مع وصول مزيد من التعزيزات لألوية العمالقة إلى المنطقة، في ظل مساعي قوات المقاومة إلى تحرير ما تبقى من مركز المدينة من المتمردين بشكل كامل.

ووصلت القوات المشتركة إلى أطراف مدينة الدريهمي بإسناد من طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعد تنفيذ عملية التفاف واسعة ومفاجئة للحوثيين وقت انشغالهم بتحصين دفاعاتهم في الاتجاه الجنوبي للمديرية.

وباغتت قوات المقاومة المتمردين بتحقيق تقدم في الاتجاه الشمالي، عبر خطوط الإمداد التي كانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تستخدمها لإمداد تجمعاتها في مديرية الدريهمي وما حولها.

وسيطرت القوات المشتركة على بعض المواقع والمزارع في محيط مركز الدريهمي، كما دفعت بتعزيزات كبيرة باتجاه مركز المديرية لتمشيط المنطقة، استعدادا لتحرير ما تبقى منها والسيطرة عليه.

وشرعت فرق هندسية تابعة للمقاومة بنزع الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي، في المزارع والمتنزه السياحي والطرقات الرئيسة المؤدية إلى مدينة الدريهمي.

وتراجع مسلحو الحوثي من معظم المواقع التي كانت تتحصن فيها الميليشيات خارج المدينة، وعمدت إلى الاختباء داخل الأحياء السكنية بالدريهمي واتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

وكانت القوات المشتركة، وفي مقدمتها ألوية العمالقة، قد بدأت الثلاثاء عملية عسكرية باتجاه مركز مديرية الدريهمي، وسيطرت على العديد من المواقع، وأسرت عددا من المتمردين.