والتقى رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهمي السلمي وزير الدولة السوداني طارق توفيق لبحث سبل تنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وقال السلمي عقب اللقاء إنه تم اطلاع الوزير السوداني علي خطة عمل البرلمان المتعلقة برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحا أن وفد البرلمان العربي برئاسة نائب الرئيس سيبحث في جنوب أفريقيا مع رئيس برلمان "عموم أفريقيا" خطة العمل العربية في هذا الصدد.

وأكد أن برلمان عموم أفريقيا أحد شركاء البرلمان العربي لتنفيذ هذه الخطة بما يحقق الأهداف المرجوة لها مشيرا الى أنه سيتم توجيه رسالة مشتركة موقعة باسم رئيسي البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا لرئيسي مجلس النواب والشيوخ الأميركي وزير الخارجية الأميركي.

وأضاف إن هذه الرسالة ستكون مدعمة بمذكرة قانونية تجيب على جميع التساؤلات التي تدحض بشكل قانوني وعملي وأخلاقي وإنساني وسياسي التهم التي بني عليها وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبه أشاد وزير الدولة السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان العربي بدور البرلمان العربي وجامعة الدول العربية وخطة العمل العربية لرفع اسم السودان من القائمة.