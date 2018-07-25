وقالت وكالة الأنباء الفلسطنية "وفا" إن 116 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى صباح اليوم الأربعاء بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وتمت الاقتحامات من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية نفذت جولات في المسجد قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة.

وكان أمس الثلاثاء شهد أيضا اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات الحرم القدسي من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

وأكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، أن 63 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، و"نظموا جولات استفزازية في باحاته بحراسة أمنية مشددة".

وأدى المستوطنون طقوسا في باحات الأقصى، تحديدا بالقرب من منطقة باب الرحمة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى استمرار منع دخول عشرات النساء والرجال للمسجد منذ فترة طويلة، وفقا للوكالة.