وأفادت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، بمقتل ثلاثة وإصابة اثنين آخرين من مسلحي الحوثي الفارين من جبهات القتال، في نقطة أمنية تابعة للمتمردين في محافظة ذمار.

ووفقا للمصادر، فقد نشرت المليشيات الانقلابية نقاط تفتيش في ذمار، للقبض على عناصرها الفارين من المعارك، في أعقاب عمليات هروب متكررة شهدتها جبهات القتال.

وتسعى ميليشيات الحوثي إلى الإبقاء على المقاتلين في جبهات القتال بأي وسيلة كانت، لعدم قدرتها على حشد المزيد من الأفراد ولتعزيز جبهاتها المنهارة.

هروب بالأسلحة

وفي أعقاب هروب المئات من مسلحي الحوثي من جبهات القتال بأسلحتهم، ذكرت مصادر أمنية بصنعاء أن المتمردين شكلوا لجنة لجرد مخازن الأسلحة في المقرات الأمنية والعسكرية بالعاصمة صنعاء.

وأكدت أن الحوثيين يعانون من نقص حاد في الذخائر، بالإضافة نزيف في أعداد المقاتلين، بالتزامن مع فرار المئات بأسلحتهم، وهو ما دفع قيادات الانقلابيين إلى توجيه عناصرها بملاحقة واعتقال الفارين وإجبارهم على العودة إليها.

وأشارت المصادر إلى أن الفارين من الجبهات يقومون ببيع أسلحتهم، أو أخذها معهم لقراهم ومن ثم يختفون دون أن يتمكن المتمردون من ضبطهم.