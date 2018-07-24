ويظهر مقطع مصور بثته وكالة أنباء الإمارات "وام" عملية تدمير الزورق المفخخ الذي كانت الميليشيات الحوثية تستهدف استخدامه في تنفيذ عمليات إرهابية بإحدى أهم ممرات الملاحة الدولية و التجارة العالمية في البحر الأحمر.

ودأبت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تهديد واستهداف حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل دائم في تحد واضح للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية.



وتواصل القوات البحرية للتحالف العربي تنفيذ عمليات رصد دقيقة للممارسات الإرهابية للحوثيين في البحر الأحمر لمواجهة تهديداتهم المستمرة للملاحة الدولية والتصدي لها، خاصة أن عناصر الحوثي تقوم باستخدام الزوارق السريعة المفخخة، إضافة إلى زرع الألغام البحرية وبشكل عشوائي على الشريط الساحلي الغربي لليمن.



كما تلعب قوات التحالف العربي دورا محوريا في تأمين حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم ممرات الملاحة الدولية في العالم من تهديدات الحوثيين المستمرة لحركة البواخر التجارية وناقلات النفط، بالزوارق السريعة المفخخة والألغام البحرية، والتصدي بحزم لمحاولاتهم اليائسة لفرض سيطرتهم على حركة الملاحة البحرية.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تتخذ من ميناء الحديدة قاعدة لاستهداف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الشريان التجاري الاستراتيجي لدول العالم كونه يقع في منطقة استراتيجية شديدة الأهمية، والذي يشكل تحريره ضربة قاضية للميليشيات التي دأبت على استخدامه منذ بدء مخططها الانقلابي لجميع الأعمال غير المشروعة وقطع شريان إمدادها بالأسلحة مع ما تعنيه استعادته من تحقيق أمن الملاحة و تجفيف منابع التهريب لعناصر الميليشيات.

كما ساهم تحرير معسكر العمري الواقع شرقي مدينة ذوباب مركز مديرية باب المندب غربي محافظة تعز في تبديد آمال ميليشيات الحوثي والسيطرة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، كون المعسكر يربط بين 3 مديريات على الساحل الغربي لليمن هي باب المندب والوازعية والمخا، والذي بدوره يمثل مركزا للقوات المسؤولة عن حماية مضيق باب المندب على المنفذ الجنوبي لممر الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر.