وتمكنت الوحدة الخاصة من إنزال الطائرتين من نوع "قاصف 1" الإيرانية، حيث كانتا محملتين بالمتفجرات، إحداهما كانت متجهة إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قبل التحالف العربي في مديرية المخا، والثانية باتجاه أحد مناطق مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

واكتشفت الفرق المتخصصة، خلال فحص مكونات الطائرتين كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة للاستخدام ضد الأهداف المحددة، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين، في محاولات يائسة من ميليشيات الحوثي لتعويض خسائرها الكبيرة بالساحل الغربي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويؤكد استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية استهداف المدن والمديريات اليمنية بالطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات، تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات بالأسلحة النوعية والذي يعد مخالفا للأعراف والقوانين الدولية.

وتظهر محاولات إيران لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد السلم في اليمن، جلية من خلال تزويد الميليشيات بأسلحة ومعدات متطورة في محاولات فاشلة من الانقلابيين للتغطية على هزائمهم المتلاحقة في جبهة الساحل الغربي لليمن.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تمتلك طائرات بدون طيار من طراز " قاصف" وهي نسخة طبق الأصل من طائرة "أبابيل" التابعة للنظام الإيراني.