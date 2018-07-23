وقال عضو نقابة المحامين في البصرة عقيل مهاوي، إن المحامي جبار عبد الكريم "اغتيل بأكثر من 15 طلقة نارية على أيدي مسلحين مجهولين أمام مركز شرطة الهادي وسط المحافظة".

وأشار مهاوي إلى أن عبد الكريم كان قد تطوع للدفاع عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي انطلقت في البصرة في 8 يوليو الجاري، وامتدت إلى مدن عراقية عدة، وقتل خلالها 11 شخصا.

وأكد مهاوي أن نقابة المحامين لم تعرف حتى الآن ما إذا كان سبب اغتيال عبد الكريم دفاعه عن المتظاهرين المعتقلين الذين يقدرون بالعشرات، أم بسبب عمله محاميا.

وشهدت البصرة مظاهرات حاشدة ضد الفساد، وفي 17 يوليو الجاري، أظهر تسجيل نشره ناشطون في الإنترنت إحراق صور للخميني في شارع حي الزهراء بالمدينة.

كما أحرق المتظاهرون في 14 يوليو مقرات تابعة لأحزاب عراقية موالية لإيران ومدعومة من طهران، منها مقرات كتائب حزب الله ومنازل سياسيين محسوبين على إيران في مدينة النجف.

وأضرم المتظاهرون النار أيضا في مقرات بعض التنظيمات التابعة لميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، وألقوا الحجارة على فروع لحزب الدعوة ومنظمة بدر.