وقال قرقاش "ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم (الاثنين) تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة..".

وأضاف أن القضاة "دعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة".

وكان قرقاش يعلق على قرارات المحكمة الدولية، على خلفية ادعاءات قطرية لا أساس لها من الصحة ضد الإمارات بشأن تمييز تجاه المواطنين القطريين.

وفي يونيو الماضي، قال مستشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عبد الرحيم العوضي، إن قطر لم تقدم أي دليل مقنع أمام المحكمة.

وأضاف "فكل ما استندت عليه هو تقارير غير موثقة لمنظمات قطرية لحقوق الإنسان، أو تقارير أممية لم يتم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها".