ويأتي ذلك بعد سيطرة قوات الشرعية، بدعم من التحالف العربي، على عموم المديرية والجبال المحيطة بها وطرد ميليشيات الحوثي الإيرانية منها.

وأحاطت قوات الشرعية بمركز المديرية، قبيل عملية الاقتحام مدعومة بطيران ومدفعية التحالف العربي.

وقال قائد ا"للواء 143" العميد ركن ذياب القبلي لسكاي نيوز عربية: "تم بفضل الله وحمده تقدم قوات الجيش الوطني والسيطرة على جبل الأسود والمطل على باقم ومغرم، وتم تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وبعد السيطرة على عموم مديرية باقم ومحاصرة مركزها من أربع جهات، اعتمد الجيش الوطني اُسلوب التمشيط الناري لتأمين الجبال المحيطة بالمركز.

وأوضح القبلي أن هذا المحور "هو من أصعب المناطق من حيث التضاريس، وتم السيطرة عليها والوصول إلى هذه المناطق بفضل الله وبفضل المقاتلين وبدعم من قوات التحالف العربي".

ويعتبر السيطرة على باقم بداية انهيار للمليشيات الحوثية الإيرانية في محافظة صعدة كونها تعتبر ممرا لخطوط إمداد المليشيات .