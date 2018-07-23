أبوظبي - سكاي نيوز عربية اجتمع قائد القوات المشتركة، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، مع مشايخ وأعيان ووجهاء إقليم تهامة اليمني، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالعمليات الجارية لاستكمال تحرير ما تبقى من الإقليم.
وجرى مناقشة تنفيذ آلية التنسيق ما بين قيادة القوات المشتركة ومشايخ القبائل وأبناء تهامة للمناطق المحررة، من أجل البدء في تنفيذها خلال الأيام القادم.
وعبر المشايخ عن امتنانهم للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على الجهود المخلصة في إعادة الشرعية لليمن من ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ودعم التحالف ومساعداته الإنسانية لمناطق تهامة على وجه الخصوص.