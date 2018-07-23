وجرى مناقشة تنفيذ آلية التنسيق ما بين قيادة القوات المشتركة ومشايخ القبائل وأبناء تهامة للمناطق المحررة، من أجل البدء في تنفيذها خلال الأيام القادم.

وعبر المشايخ عن امتنانهم للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على الجهود المخلصة في إعادة الشرعية لليمن من ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ودعم التحالف ومساعداته الإنسانية لمناطق تهامة على وجه الخصوص.