وقال ترامب في تغريدة على صفحته بموقع تويتر يهدد فيها الرئيس الإيراني: " لا تهدد أبدًا الولايات المتحدة مرةً أخرى أو أنك ستعاني عقبات وخيمة لم يرها مثلك من قبل على مر التاريخ. نحن لم نعد البلد الذي سيقف على تهديدك بكلمات العنف والوفاة. كن حذرا!

مافيا نظام الملالي

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال إن الولايات المتحدة لا تخشى استهداف النظام الإيراني على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن "إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس من قبل حكومة."

وأكد وزير الخارجية، الذي كان يتحدث لجمهور في ولاية كاليفورنيا مؤلف معظمه من أميركيين من أصول إيرانية، أن إطلاق محادثات مع النظام الإيراني لن يحدث إلا عندما ترى واشنطن نتائج ملموسة لتغير سياسة طهران.

وأضاف بومبيو أن روحاني ووزير الخارجية ظريف مجرد واجهتان براقتان على الصعيد الدولي لنظام الملالي الخداع.

ونوه بأن ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس من قبل حكومة، معتبرا أن هذا النظام هو "كابوس على الشعب الإيراني."

وقال بومبيو إن الأمر يعود للإيرانيين لتحديد مسار بلادهم وأميركا ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله لفترة طويلة.

وأضاف أن الحكومة الأميركية ستطلق قناة تلفزيونية وإذاعة ناطقة باللغة الفارسية على مدار الأربع والعشرين ساعة علاوة على أدوات رقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الإيرانيين في إيران وفي أنحاء العالم.

وأشار بومبيو إلى أن هدف الولايات المتحدة هو وقف دعم إيران للإرهاب حول العالم وإعطاء الحرية للشعب الإيراني، مضيفا أن :الحلفاء في أوروبا ليسوا بمنأى عن الأنشطة الإرهابية الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أن الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله والميليشيات الشيعية -الموالية لإيران- وحماس كلها تتغذى بالمال الإيراني منوها بأن النظام الإيراني ينفق على مقاتلي حزب الله ثلاثة أضعاف ما يتم إنفاقه على المقاتلين الإيرانيين.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة سوف تعمل مع المستوردين للنفط الإيراني لتصفير الصادرات الإيرانية من الخام بحلول الرابع من نوفمبر تشرين الثاني محذرا من انه في حال لم يحصل ذلك فإن هذه الدول تعرّض نفسها لعقوبات أميركية.

وكان روحاني قد حذر نظيره الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، من مواصلة السياسات العدائية لطهران قائلا: "ينبغي أن تعلم أميركا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب".

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين: "يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم".