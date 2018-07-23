وقالت مصادر عسكرية يمنية وفقاً لموقع ‏سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية " إن قوات من الجيش اليمني مسنودة ‏بقوات ‏التحالف العربي شنت حملة عسكرية لاستكمال ‏السيطرة ‏على ما تبقى من مديرية التحيتا جنوب شرق ‏الحديدة"

وأضافت المصادر أن العملية العسكرية استهدفت جيوب مليشيا ‏الحوثي في مزارع القريمة، والمشاريق ‏الواقعة شرقي وجنوبي ‏شرق مدينة التحيتا".‏

‏وأكدت أن المعارك كبدت المليشيا خسائر ‏فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط العشرات من ‏مقاتليها بين قتلى وجرحى وأسرى.‏

من جهة أخرى، قُتل 7 مدنيين وأصيب 4 آخرين بثلاث قذائف هاون ‏أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على تجمعات سكانية ‏في مدينة حيس جنوب الحديدة.‏

وقال مصدر محلي يمني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن المليشيا أطلقت القذائف من ‏مواقعها في جبل رأس على 3 منازل في مدينة حيس، وأن القذائف تسببت في مقتل سبعة ‏أشخاص من بينهم أربعة أطفال ونساء".‏

وفي حادث منفصل، قُتل مدنيان أحدهما طفل في قذيفة ‏هاون أطلقتها مليشيا الحوثي، واستهدفت ‏تجمعا ‏في ذات المدينة.‏

وقالت مصادر محلية يمنية " إن المليشيا أطلقت قذيفة هاون ‏أصابت تجمعا لمدنيين يتزودون بمياه ‏الشرب ويقع في ‏حي سكني بحيس"‏.

وخرج العشرات من الأهالي بالمدينة في تظاهرة ‏طالبوا فيها قوات الجيش بملاحقة من تبقى من عناصر ‏الحوثي في جبل رأس والمجاعشة التي تعد مواقع ‏تُطلق منها المليشيا قذائفها نحو المدينة.‏