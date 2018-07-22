ونقل التلفزيون السوري عن مصدر بالقوات الحكومية السورية إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا بمحافظة حماه وتتسبب في خسائر مادية فحسب.

وقال المرصد إن الانفجارات وقعت في منطقة معامل الدفاع في ريف مدينة حماة، ونجمت عن قصف صاروخي استهدفها.

وتزامن القصف الإسرائيلي لأهداف في سوريا مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق عدة في جنوب لبنان، بحسب مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وأفاد سكان قرى البقاع عن سماع أصوات قوية دون التأكد إذا كان القصف قد تم من داخل الأراضي اللبنانية أم أن الطيران خرق جدار الصوت.

وخلال الأشهر الأخيرة شن الطيران الإسرائيلي سلسلة ضربات داخل الأراضي السورية كان أغلبها يستهدف مواقع إيرانية.