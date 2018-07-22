وذكرت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية" أن 3 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بجروح قرب خزان مياه في مدينة حيس شرقي، في القصف الحوثي الحاقد.

ودأبت ميليشيات الحوثي على استهداف المدنيين في محافظة الحديدة، حيث تقصف المناطق السكنية، ردا على هزائمها المتلاحقة أمام القوات اليمنية المشتركة.

وتستمر الميليشيات الإيرانية في انتهاك المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية، في وقت تعمل القوات الشرعية، بدعم من التحالف الدولي، على تحرير البلاد من شر الحوثي.

وعلى صعيد تطورات تقدم القوات المشتركة بالحديدة، قالت مصادر ميدانية إن ألوية العمالقة خاضت مواجهات مع الحوثيين في السويق والمغرس ومحيط الفازة شرقي مديرية التحيتا.

وبالتوزاي مع تقدم القوات المشتركة في الحديدة، حقق الجيش الوطني، بدعم من التحالف، انتصارات نوعية في محافظة صعدة، شمالي البلاد.