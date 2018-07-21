وأكدت مصادر طبية لـ"سكاي نيوز عربية" أن حصيلة ضحايا قصف ميليشيات الحوثي للمناطق السكنية في التحيتا، قد بلغت 10 قتلى و40 جريحا، معظمهم نساء وأطفال.

ووفقا لذات المصادر، فقد ألحق القصف أيضا دمارا ببعض المنازل، وذلك بعد أن كثّف الانقلابيون من قصفهم للتحيتا عقب طردهم منها.

جبهة باقم

وفي جبهة باقم شمالي محافظة صعدة، ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير وتأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غرب مركز المديرية، التي تعد المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية الإيرانية.



ونجحت القوات من إفشال محاولة تسلل لمليشيات الحوثي إلى مواقع عسكرية غربي مركز المديرية، ونفذت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تحرير ما تبقى من التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لأبواب الحديد المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الغربية.