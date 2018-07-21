وذكرت المصادر أن مواطنا واثنان من أبنائه قتلوا بانفجار لغم أرضي حوثي أثناء مرورهم على متن دراجة نارية في إحدى الطرقات شمالي مدينة الخوخة.

وزرع الانقلابيون آلاف الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات والمزارع ومختلف مناطق مديريات الساحل الغربي.

وتستمر معاناة الشعب اليمني مع انتشار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي أثناء انسحابها من مناطق الساحل الغربي وتقهقرها أمام المقاومة المشتركة وقوات التحالف العربي.

وأودت الألغام بحياة المئات من اليمنيين وأحدثت تشوهات وبتر لأطراف الآلاف من السكان.

وفي كل قرية من قرى الساحل الغربي الممتد من باب المندب وحتى الحديدة، عشرات القصص المأساوية مع الألغام الحوثية.

ويطالب سكان القرى المحررة بالساحل الغربي الفرق الهندسية التابعة لتحالف دعم الشرعية بتكثيف نشاطهم وتفكيك حقول الألغام التي زرعها الحوثيون في مناطقهم.