وحسب وكالة الأنباء السودانية، بحثت القمة السبل الكفيلة بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما يخدم المصالح العليا للشعبين المصري والسوداني.



واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وأشادا بالروح الإيجابية التي سادت خلال اجتماعات اللجنة الرباعية، واجتماعات لجنة التشاور السياسي ولجنة المنافذ البرية المشتركة، إضافة إلى اللجنة القنصلية المشتركة، والزيارات المتبادلة لمديري جهازي الأمن والمخابرات وما تحقق من تعاون صب في صالح تطوير العلاقات بين البلدين.



واتفق الجانبان على عقد أعمال الدورة القادمة للجنة الرئاسية العليا بين البلدين بالخرطوم خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2018م، إضافة إلى تفعيل كافة آليات العمل الثنائي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية.



وأكد الجانبان على اهتمامها البالغ بأمن منطقة البحر الأحمر، وضرورة التشاور والتنسيق المستمر، تعظيماً للمصالح ومنعاً للتدخلات الاجنبية السالبة والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة بما يتعارض ومصالح شعوبها.