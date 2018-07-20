وقتل فلسطيني من جراء إصابته بشظايا قذيفة مدفعية إسرائيلية أطلقت على موقع شرق رفح، على ما أوردت مصادر طبية.

وذكرت المصادر أن شابا آخر يدعى محمد بدوان (27 عاما) قتل بعد إصابته بطلق ناري في صدره شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بعد أن قصفت مدفعية الاحتلال موقعا شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، جنوبي القطاع.

وطبقا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فقد قصفت المدفعية الإسرائيلية، بأكثر من 20 قذيفة، مواقع على طول الشريط الحدودي، شرق القطاع، في حين شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على موقع شرق منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، مما أوقع دمارا في الممتلكات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استخدم الطائرات والدبابات الجمعة لقصف "أهدافا عسكرية في كامل قطاع غزة"، ردا على "إطلاق نار" استهدف جنودا قرب الحدود مع القطاع الفلسطيني، وفق "فرانس برس".

وتجمع مئات الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، الجمعة، ضمن فعاليات مسيرة العودة المستمرة منذ 4 أشهر، وأصيب 120 منهم برصاص الجيش الإسرائيلي وقنابله المسيلة للدموع.

ومنذ 30 مارس الماضي بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي هجروا منها في عام 1948 لدى إعلان دولة إسرائيل، وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاما.

وقتل الجيش في هذه التظاهرات السلمية 148 فلسطينيا، مبررا الأمر بأنه يدافع عن حدود إسرائيل، لكن الأمر قوبل بانتقادات دولية وحقوقية واسعة النطاق.