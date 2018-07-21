وقال مصدر أمني لوكالة "بترا" الجمعة إنه بوشر التحقيق مع المتهم تمهيدا لإحالته للقضاء.

وكان قد توفي 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، فجر الخميس، عقب تعرضهم لإطلاق نار من قبل صاحب أسبقيات في بلدة الشونة الجنوبية في محافظة البلقاء، حيث قام أحد الأشخاص من ذوي الأسبقيات قام بإطلاق النار بإتجاه أحد المنازل بمنطقة الشونه الجنوبية غربي البلقاء .



وكانت مديرية الأمن العام أعلنت خلال الشهر الجاري على لسان ناطقها الإعلامي المقدم عامر السرطاوي ارتفاع أعداد جرائم القتل التي تعاملت معها إدارة البحث الجنائي ومديريات الشرطة في شهر رمضان المبارك الماضي مقارنة مع ذات الفترة في العام الماضي 2017.



وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت خلال الشهر الجاري على لسان ناطقها الإعلامي عامر السرطاوي ارتفاع أعداد جرائم القتل التي تعاملت معها إدارة البحث الجنائي ومديريات الشرطة في شهر رمضان المبارك الماضي مقارنة مع ذات الفترة في العام الماضي 2017.



وبين السرطاوي أن معظم جرائم القتل تلك وقعت على إثر مشاجرات نتجت عن خلافات شخصية أو عائلية واتخذت حيالها كافة الإجراءات الشرطية والأمنية وأحيلت جميعها للقضاء.



