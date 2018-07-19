وكان في استقبال رئيس الصين، في مطار الرئاسة في العاصمة الإماراتية، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاءت سماء العاصمة، لدى وصول الرئيس الصيني مقر إقامته، العروض النارية، كما تزينت معالم البلاد وشوارعها بأعلام البلدين وألوانها، إضافة إلى العديد من مظاهر الاهتمام والترحيب الذي تحظى به الزيارة.

وتأتي هذه الخطوة كتحية وترحيب من الإمارات بضيفها، الذي يزور البلاد لمدة 3 أيام.

وقال الشيخ محمد بن راشد "استقبلت دولة الإمارات اليوم بكل الترحيب الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين. نثمن هذه الزيارة، ونعتبرها تاريخية، وتؤسس لمرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات بين البلدين".

فيما قال الشيخ محمد بن زايد "سعداء بزيارة الصديق العزيز معالي شي جين بينغ الرئيس الصيني إلى الامارات.. زيارة تاريخية بكل المقاييس وتوثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يعود على شعبي البلدين نماء وتطورا وازدهارا".