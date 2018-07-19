وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن العملية أسفرت عن مقتل 11 مسلحا من المتمردين، في مواجهات مع ألوية العمالقة على إثر عملية تسلل ليلية إلى مواقعها شرقي وجنوبي التحيتا.

وتمكن مقاتلو لواء العمالقة من تدمير مدفعين للميليشيات الموالية لإيران خلال قصف على أحد نقاط تمركزهم قرب مدينة التحيتا في محافظة الحديدة، وفق ما ذكرت مصادر ميدانية يمنية.

في غضون ذلك، شنت ميليشيات الحوثي قصفا مدفعيا على مدينة التحيتا، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة عدد آخر على إثر سقوط قذيفة على أحد المنازل بالمدينة.

وسقطت قذيفة أخرى في منطقة مفتوحة أمام إحدى المستشفيات، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات.

وقتل 7 مدنيين وأصيب اثنان آخران في قصف للميليشيات الإيرانية على القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة.