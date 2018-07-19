وأحصى مراسل وكالة فرانس برس 20 حافلة خلال خروجها من الفوعة وكفريا اللتين تعتبران آخر منطقتين محاصرتين في البلاد.

وكان مفاوضون عن مقاتلي المعارضة والحرس الثوري الإيراني توصلوا إلى اتفاق سري لإجلاء آلاف الأشخاص من القريتين مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين في سجون الدولة.

وقالت مصادر سورية إن مفاوضين من هيئة تحرير الشام، وهي ائتلاف لمقاتلي المعارضة تقوده جبهة النصرة فرع القاعدة السابق في سوريا، والحرس الثوري الإيراني توصلوا للاتفاق السري الذي سيتم بموجبه إجلاء كل السكان من قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب.