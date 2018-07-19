وأشارت المصادر إلى تمكن الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي من السيطرة على سد باقم وتحرير سلسلة جبال العبد في صعدة، وكبدت ميليشيا الحوثي قتلى بالعشرات في محور آزال.

وقد أطلق العميد ياسر الحارثي قائد اللواء 102 خاصة على هذه العملية التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري بمشاركة مباشرة من القوات المشتركة ودعم وإسناد جوي ولوجستي من التحالف العربي أطلق عليها عملية الثقب بمحافظة صعدة.

وأكد العميد الحارثي أن العملية التي لا تزال مستمرة تكللت بالنجاح وتم خلالها السيطرة الكاملة على سلاسل جبال العبد والوسط وقرية مزهر و كذا قطع الطريق الرابط بين قرية مزهر ومركز مديرية باقم والسيطرة على السد المائي لباقم والذي يقدر طوله بأكثر من ٣٥٠ متر

بينما يشرف مقاتلو اللواء 102 خاصة حاليا على مركز مديرية باقم الذي يقع حاليا تحت السيطرة النارية و يتوقع قريبا تحريره بشكل كامل.

في غضون ذلك لقي أكثر من ثلاثين عنصرا حوثيا مصرعهم خلال المواجهات وتم أسر أربعه منهم الى جانب فرار مجاميع كبيرة في حين كانت لا تزال التعزيزات العسكرية للحوثيين تتواصل إلا أنه تم استهدافها وضربها ما دفع بالمجاميع الحوثية إلى الفرار تاركين ورائهم جثث قتلاهم و غنائم كثيرة من مختلف الأسلحة والذخيرة في حين شوهدت بالنواظير جموع كبيرة و هي تفر من مركز باقم.

وكانت قد دمرت مقاتلات التحالف العربي آليات عسكرية، تابعة لميليشيات الحوثي في صعدة بالتزامن مع تقدم للجيش الوطني اليمني في عمق صعدة من 3 محاور، وحقق الجيش الوطني اليمني تقدما في جبهة الملاحيظ.