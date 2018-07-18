ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية صباح خالد الصباح، ونظيره السعودي عادل الجبير في العاصمة الكويتية.

وقال بيان صادر عن الخارجية الكويتية إن "هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصهما على مواصلة مسيرة الإخاء وتعزيز وشائج العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين".

وذكر أن الوزيرين عقدا قبل التوقيع جلسة مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية المتينة التي تربط السعودية بالكويت في المجالات كافة على مختلف الأصعدة وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

ومن جابنه، قال الجبير في تغريدة له على موقع تويتر إن "الروابط الوثيقة والتاريخية بين المملكة والكويت تؤكدها الرغبة بين قادة البلدين للنهوض بالتعاون القائم في كافة المجالات".

‏ووصف وزير الخارجية السعودية الاتفاق بأنه انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين.